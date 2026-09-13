Diomaye quitte Dakar pour une tournée à Washington et aux Émirats arabes unis

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce dimanche 13 septembre 2026 à destination de Washington, première étape d’un déplacement qui le conduira ensuite aux Émirats arabes unis.

Cette visite de travail s’inscrit dans le cadre de la consolidation des partenariats économiques et financiers du Sénégal avec ses grands partenaires internationaux, au service des priorités de développement du pays.

À son départ, le Chef de l’État a été salué par le Premier ministre, le ministre des Forces armées et le ministre de l’Intérieur.

Bassirou Diomaye Faye regagnera Dakar le jeudi 17 septembre 2026.