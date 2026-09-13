Médina Baye : Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances 

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu ce samedi à Médina Baye, à la suite du rappel à Dieu de Cheikh Mouhamadoul Macky Ibrahima Niass, fils de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass, Baye Niass.

Le Chef de l’État a d’abord rendu visite au Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, auquel il a présenté ses condoléances les plus émues, en son nom propre et au nom de la Nation tout entière.

Bassirou Diomaye Faye s’est ensuite rendu au domicile de l’illustre disparu, où il a renouvelé à la famille éplorée la compassion et la solidarité de la Nation.

À cette occasion, le Président de la République a salué la mémoire d’un homme de savoir et de foi, qui a consacré sa vie au Coran et à la transmission. Il a également rappelé que sa voix avait contribué à faire aimer le Prophète (PSL) à des générations de fidèles au Sénégal et à travers le monde.

Le Chef de l’État a prié pour le repos de son âme et formulé des prières pour le Khalife général, la communauté de la Fayda Tidjaniya ainsi que pour la paix au Sénégal.