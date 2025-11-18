Diomaye-Sonko : L’ADAE/Joowléene appelle à l’unité nationale

Dans une lettre ouverte adressée au Président de la République Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko, l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene (ADAE/Joowléene) a lancé un appel solennel à l’unité nationale, à la préservation de la paix et de la stabilité politique.

Le président national du parti, Me Diaraf Sow, juriste consultant, a exprimé la préoccupation de sa formation face aux divergences apparentes entre les deux plus hautes autorités de l’État. Selon lui, ces tensions, désormais publiques, menacent non seulement la cohésion de la coalition présidentielle mais aussi la confiance du peuple sénégalais.

Dans sa lettre, Diaraf Sow rappelle que l’adhésion de l’ADAE/Joowléene à la mouvance présidentielle avait été motivée par l’espoir suscité par le projet commun de transformation nationale, ainsi que par la nomination de Mouhamadou Bamba Cissé au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Le parti souligne que « l’État est au-dessus des personnes et des partis politiques » et exhorte les dirigeants à dépasser leurs différends pour préserver la stabilité du pays. « Les hommes passent mais les Institutions demeurent », insiste la lettre, qui appelle à un sursaut de patriotisme et à un retour à l’esprit originel de l’alliance.

L’ADAE/Joowléene plaide pour que l’État reste un refuge pour tous les Sénégalais, garantissant la sécurité et la tranquillité sociale. Le parti réaffirme son engagement total aux côtés du Président et du gouvernement, promettant de mettre ses compétences au service du Sénégal dans l’unité et la discipline collective.

Me Diaraf Sow appelle les deux dirigeants à « cultiver la paix, l’entente et la solidarité » afin de répondre aux défis socio-économiques et de réaliser les promesses d’un avenir meilleur pour le peuple sénégalais.