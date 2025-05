Disparue…une ado de 14 ans retrouvée tuée à coups de pierre dans un immeuble

Martina Carbonaro, 14 ans, avait disparu le lundi 26 mai en Italie. Ce jour-là, la jeune fille avait quitté le domicile familial à Afragola, dans la banlieue de Naples, pour rejoindre des amies.

Elle avait passé un dernier appel à sa mère vers 20h30 pour lui dire qu’elle rentrait. Après on n’a plus aucun signe de vie. Ses parents avaient alerté les forces de l’ordre. Un appel à témoins avait été lancé et des battues avaient été organisées pour la retrouver. Son ex-petit ami a également participé aux recherches.

Le corps sans vie de l’adolescente a été retrouvé dans la nuit de mardi à mercredi, dissimulé dans un vieux placard, à l’intérieur d’un immeuble désaffecté. Très rapidement les soupçons se sont portés sur son ancien petit copain, âgé de 18 ans.

Placé en garde à vue, Alessio Tucci a d’abord nié les faits. Mais, confronté aux images de vidéosurveillance, le suspect est passé aux aveux. Le jeune homme a expliqué qu’il n’acceptait pas la rupture avec Martina. Il l’a tuée à coups de pierre avant de cacher le corps.

« Je veux que justice soit rendue à ma fille et que ce monstre soit condamné à la prison à vie. Je l’ai traité comme un fils. Et dire que lui et son père ont même participé aux recherches, mais j’ai tout de suite pensé que quelque chose n’allait pas » a témoigné la mère de Martina.

Source : F D