Divergences dans la coalition présidentielle…Deux (2) alliés sur la sellette

Des tensions palpables secouent la coalition présidentielle sénégalaise « Jub Jubbal Jubanti » suite à une sortie musclée du Premier ministre, Ousmane Sonko, lors du Téra-Meeting du parti PASTEF ce samedi. Sans les nommer, M. Sonko a lancé des attaques directes contre des figures de l’alliance, pointant du doigt ce qu’il perçoit comme des tentatives de miner l’action gouvernementale, notamment concernant la très attendue reddition des comptes.

L’une des cibles indirectes de cette offensive est manifestement Abdourahmane Diouf, leader du parti Awalé et allié de la coalition, qui avait publiquement appelé à mettre de côté toute « velléité de vengeance et de haine » dans l’application de la reddition des comptes. Répondant sans détour à ces mises en garde, Ousmane Sonko a réfuté l’idée de vengeance, insistant sur le fait que l’action du gouvernement est uniquement motivée par la justice, soulignant ainsi une fracture idéologique croissante au sein de la majorité.

Mais l’attaque du leader de Pastef ne s’est pas arrêtée là. Il a également dénoncé avec virulence des « politiciens ratés qui ont profité de notre victoire et essaient aujourd’hui de nous mettre en mal avec l’opinion », jetant un froid glacial sur les relations avec certains partenaires. Le patriote en chef a implicitement disqualifié ces alliés de la coalition présidentielle, remettant en question leur légitimité et leur rôle au sein de l’attelage gouvernemental.

Le second allié visé serait Aminata Touré, l’ancienne Présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE), contre qui des allégations de malversations de 2 milliards de F CFA avaient déjà été évoquées. Bien que M. Sonko n’ait pas prononcé son nom, son allusion à une personnalité politique épinglée par un rapport pour ce montant précis a immédiatement ramené ces anciennes accusations sur le devant de la scène politique.

Face à cette insinuation, l’ancienne Première ministre, Aminata Touré, avait déjà, dans le passé, opposé un démenti catégorique, qualifiant les allégations de « totalement fausses » et destinées, selon elle, à entacher son honorabilité. Pour clore la polémique, elle avait même proposé une audition publique collective de l’Inspection générale d’État (IGE) devant les médias nationaux et internationaux, une démarche de transparence qui n’avait pas eu de suite.

Ces déclarations musclées d’Ousmane Sonko mettent ainsi ces deux alliés potentiellement sur la sellette. Certains « patriotes » au sein de la base de la coalition n’ont jamais caché leur réticence à les voir maintenus dans l’équipe dirigeante, et la sortie du Premier ministre pourrait être interprétée comme un signal fort allant dans le sens de leur exclusion.

Cette situation place désormais le Président Bassirou Diomaye Faye face à un choix difficile. Il doit naviguer entre la volonté de purification et de justice réclamée par une partie de sa base et le risque de fragiliser sa majorité en écartant des alliés politiques de poids, dont le soutien a été crucial pour la victoire.

La question de leur maintien est d’autant plus délicate que l’on sait qu’Aminata Touré et Abdourahmane Diouf sont des figures politiques connues pour ne pas se laisser faire. Un départ forcé ou une mise à l’écart pourrait les pousser dans l’opposition et engendrer une nouvelle dynamique de contestation politique, complexifiant la gouvernance de la nouvelle administration.

L’évolution de cette crise interne et la position qu’adoptera le Chef de l’État dans les jours à venir seront déterminantes pour l’unité et l’avenir de la coalition présidentielle, qui doit encore faire ses preuves dans la concrétisation de son programme de rupture.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn