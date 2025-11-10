Un jeune homme de 20 ans tue son père à coups de couteau en pleine rue

Les faits se sont déroulés vendredi après-midi à Castelsarrasin, dans le Tarn-et-Garonne.

Un jeune homme, âgé de 20 ans, a poignardé son père à plusieurs reprises avec un couteau de cuisine en pleine rue.

L’homme de 63 ans, grièvement blessé, a réussi à se traîner jusqu’à sa maison, avant de s’effondrer devant la porte d’entrée.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de la victime.

Les forces de l’ordre ont dû faire usage d’un taser afin de neutraliser son fils trop agressif devant le domicile familial.

Le jeune homme, qui souffrirait de troubles psychiatriques, a été interpellé et placé en garde à vue.

