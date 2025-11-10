Après avoir entendu des voix…une jeune fille poignarde son petit frère de 2 ans

Les faits se sont déroulés ce samedi à Brick Township, dans l’État du New Jersey (Etats-Unis).

Vers 14H30, une jeune fille de 20 ans s’est emparée d’un couteau et a poignardé à plusieurs reprises son petit-frère, âgé de 2 ans.

Les secours, arrivés sur les lieux, ont pris en charge la victime.

Le petit garçon a été transporté dans un état critique à l’hôpital. Il souffre d’une perforation pulmonaire et d’une lacération de la paroi du cœur mais son état est stable.

Sa grande sœur, présente sur place, a immédiatement confessé aux policiers avoir poignardé son petit frère.

Placée en garde à vue, Marlene Rodriguez a expliqué que des voix lui avaient ordonné de le faire, précisant que ces voix étaient familières.

Quelques heures avant les faits, elle avait posé des questions à sa cousine sur les sacrifices humains.

La jeune femme a été placée en détention provisoire.

Source : F D