Djibouti : La limite d’âge pour être candidat à la présidentielle supprimée

Le Parlement djiboutien a adopté, le 2 novembre 2025, à l’unanimité, la suppression de la limite d’âge pour se présenter à l’élection présidentielle. Cette révision constitutionnelle, approuvée par les 65 députés présents, permet désormais au président Ismaïl Omar Guelleh, 77 ans, de briguer un nouveau mandat en 2026.

« L’Assemblée nationale a ratifié aujourd’hui la suppression de la limite d’âge, c’est donc officiel », a déclaré le Président de l’Assemblée nationale, Dileita Mohamed Dileita, ancien Premier ministre. La majorité requise des deux tiers a été largement atteinte, le parti au pouvoir, le Rassemblement populaire pour le progrès (RPP), étant ultra-majoritaire.

Ce vote constitue le second passage parlementaire d’une réforme adoptée une première fois le 26 octobre 2025. Le Président Ismaïl Omar Guelleh avait la possibilité d’organiser un référendum, mais a choisi de faire valider la mesure par un second vote de l’Assemblée, quelques jours avant un congrès extraordinaire de son parti.

Ismaïl Omar Guelleh, surnommé « IOG », dirige Djibouti sans partage depuis 1999. En 2010, une précédente réforme constitutionnelle avait déjà supprimé la limitation à deux mandats présidentiels, lui permettant d’être réélu à plusieurs reprises, souvent avec plus de 80 % des suffrages, notamment 97 % en 2021. Interrogé en mai dernier par Jeune Afrique sur une éventuelle nouvelle candidature, il avait simplement déclaré : « J’aime trop mon pays pour l’embarquer dans une aventure irresponsable. »

Les partisans du pouvoir justifient la réforme par la nécessité de « stabilité » dans une région marquée par les crises, tandis que l’opposition et la société civile y voient une manœuvre pour instaurer une « présidence à vie ». Le président de la Ligue djiboutienne des droits humains (LDDH), Omar Ali Ewado, a dénoncé un « verrouillage total du pouvoir ».

Ancienne colonie française devenue indépendante en 1977, Djibouti occupe une position stratégique au détroit de Bab el-Mandeb, à la jonction de la Mer Rouge et de l’Océan Indien. Le pays abrite plusieurs bases militaires étrangères – américaine, française, chinoise et japonaise – et joue un rôle clé dans la stabilité régionale.

Avec la levée de la limite d’âge, Ismaïl Omar Guelleh, au pouvoir depuis plus de vingt-cinq ans, pourrait ainsi prolonger son règne lors de l’élection présidentielle de 2026, consolidant encore davantage son emprise sur ce carrefour géopolitique majeur de la Corne de l’Afrique.

