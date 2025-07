Douane : Plus de 3,5 milliards de francs CFA en billets noirs saisis au centre du Sénégal

Les unités douanières poursuivent sans relâche leur combat contre la criminalité financière à travers le pays. Dans une série d’opérations menées entre la fin juin et le début juillet 2025, des saisies spectaculaires ont été effectuées dans les régions de Fatick, Kaolack, Kaffrine et Saint-Louis, ciblant notamment le faux monnayage et le trafic de médicaments contrefaits.

La plus importante saisie a été réalisée le 28 juin par la Brigade mobile des Douanes de Fatick, à la suite d’un renseignement exploité par la Subdivision des Douanes locale. Un membre présumé d’un réseau de faussaires a été localisé à Foundiougne, où les agents ont découvert un carton rempli de billets noirs dans une maison en construction. Les investigations ont permis l’interpellation d’un second suspect à Fatick, au quartier Ndiaye-ndiaye, avec deux cartons contenant également des billets noirs. Au total, 679 coupures en euros, correspondant à une contrevaleur de 3.390.075.000 francs CFA, ont été saisies. Les deux individus ont été remis au Parquet financier.

À Kaolack, la Brigade mobile des Douanes de Nioro a procédé, le 17 juillet 2025, à une autre opération fructueuse. Agissant sur la base d’un renseignement précis, les agents ont investi une auberge où ils ont saisi 3400 coupures de 100 dollars en billets noirs, soit une contrevaleur estimée à 191 millions de francs CFA. Un homme d’une quarantaine d’années a été arrêté et déféré devant la justice.

Parallèlement, la lutte contre les faux médicaments reste une priorité pour l’Administration des Douanes. À Kaffrine, 581 kg de médicaments contrefaits, en grande partie composés de comprimés de Chlorphenamine, ont été saisis sur un véhicule Peugeot 307 break pris en filature sur l’axe Kaffrine-Mbar. La course-poursuite a pris fin à Colobane, sur la route de Mbacké, avec l’arrestation du conducteur. La valeur totale de la saisie, y compris le véhicule, est estimée à 189 millions de francs CFA.

Dans le Nord du pays, à Richard-Toll, une autre saisie a eu lieu au débarcadère de Ndiaw, dans la nuit du 7 juillet 2025. Les agents de la Brigade mobile des Douanes de Saint-Louis ont intercepté 3363 boîtes de produits vétérinaires et 826 boîtes de médicaments contrefaits, pour une contrevaleur évaluée à 26 millions de francs CFA.

Ces opérations illustrent la vigilance constante des services douaniers sénégalais et leur détermination à lutter contre la criminalité économique et financière sous toutes ses formes, en particulier le faux monnayage et la contrebande de produits pharmaceutiques.