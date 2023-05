Doudou Ka lance un front républicain…la S24

Chers concitoyens,

A l’heure où le Sénégal, pays pétrolier et gazier et futur épicentre de la géopolitique mondiale fait l’objet d’intenses convoitises, nous, filles et fils de la République, membres de la Convergence des Démocrates pour la Sauvegarde de la République (S24), voulons dire notre détermination à défendre la stabilité de notre pays, le respect de sa constitution et de ses institutions.

L’enjeu est historique car, jamais dans l’histoire politique du Sénégal, le suffrage universel n’a été aussi menacé par ceux qui contestent la candidature du Président Macky Sall à l’élection du 25 février 2024, avec un objectif double : bafouer l’intégrité du processus électoral et saper les fondements de notre démocratie représentative. Cela fait maintenant plusieurs mois que les intentions du Chef de l’État concentrent toutes les attentions.

Chaque propos ou acte du Chef de l’État est scrupuleusement scruté, analysé pour y déceler le moindre indice sur l’agenda d’une candidature devenue le terrain d’imagination d’une opposition qui n’a d’autre programme que de lutter contre la candidature du Président Macky Sall alors que rien dans la charte fondamentale sénégalaise ne l’empêche de briguer un second quinquennat, d’éminents juristes ont déjà tranché ce débat.

Car ce qui se joue à travers l’élection de 2024, c’est le choix de la stabilité contre l’aventurisme, le choix de la République contre l’obscurantisme, le choix de la démocratie contre l’anarchie, le choix d’un Sénégal un et indivisible, fort et respecté dans le monde contre celui d’un Sénégal du populisme et de la radicalisation, replié sur lui-même.

Chers concitoyens, ce sont là quelques raisons pour lesquelles vous allez renouveler votre confiance au Président Macky Sall pour les valeurs qu’il incarne, pour la crédibilité du projet d’émergence qu’il porte face à une opposition plus préoccupée par le sort judiciaire de ses leaders que par le futur du Sénégal. À la Convergence des Démocrates pour la Sauvegarde de la République, nous savons la nature des desseins inavoués des promoteurs du chaos institutionnel et social. Leur objectif est de défaire la République. Nous ne l’accepterons pas. C’est la raison d’être du S24 qui est un front républicain face à ceux qui veulent abîmer notre démocratie en cassant les codes du suffrage universel.

C’est pourquoi nous nous sommes mis en ordre d’actionner tous les leviers pour défendre nos institutions. Nous sommes mobilisés pour faire face à l’autoritarisme constitutionnel de ceux qui veulent substituer leur obsession anti-Macky Sall aux juridictions chargées d’arbitrer les candidatures officielles à l’élection présidentielle de 2024.

Seul le peuple aura le dernier mot. La situation d’exception que traverse notre pays invite chaque républicain, au-delà des chapelles politiques, à se mettre à la hauteur de l’urgence de protéger le suffrage universel. Car, c’est bien de cela qu’il s’agit. On ne peut invoquer l’Etat de droit à tout bout de champ et se réfugier dans le silence lorsqu’il est attaqué et menacé.

Le scrutin de février 2024 est d’un enjeu historique. Le Président Macky Sall est aujourd’hui l’homme qui peut donner au Sénégal le rayonnement géopolitique d’un pays pétrolier et gazier. Être président d’une République, c’est d’abord avoir les aptitudes à incarner ses institutions. Et pour les incarner, il faut d’abord les respecter.

Entre les appels incessants à l’insurrection et à la désobéissance civile, les accusations d’assassinat portées contre nos forces de sécurité et de défense, jamais dans l’histoire, le Sénégal n’avait connu une telle industrialisation des dérives antirépublicaines, de la manipulation, de la diffamation et de la violence.

Nous pensons à cet instant précis à l’agent de police Hassime Diédhiou qui a perdu la vie à Ziguinchor dans l’exercice de ses fonctions. Nos pensées vont vers sa famille, ses proches, l’ensemble des policiers du Sénégal et toutes les victimes des radicalisés politiques et autres militants de la violence. C’est l’occasion d’adresser un message de soutien à nos forces de sécurité et de défense qui sont au cœur de la préservation de l’Etat de droit et des principes républicains.

La Convergence des Démocrates pour la Sauvegarde de la République «S24» est une promesse républicaine qui place l’intérêt supérieur de la Nation au-dessus de tout. Parce que seul notre pays, le Sénégal, est essentiel, son destin demeure plus fort que tous les scénarios du pire que nous prédisent ces promoteurs du chaos et de l’anarchie qui misent sur l’outrance et la violence pour saper les fondements de notre démocratie, ébranler la cohésion nationale et menacer l’équilibre de notre économie.

Être du bon côté de l’Histoire exige de rompre le silence lorsque les principes attachés à la République sont bafoués. Et le temps est désormais compté à tous ceux qui veulent placer les principes démocratiques et la stabilité du Sénégal au cœur du destin national. C’est pourquoi nous donnons rendez-vous à tous les républicains, les militants et sympathisants de la grande majorité présidentielle, à tous les concitoyens, le Samedi 27 Mai 2023, à partir de 15 heures à la Place de la Nation pour un grand rassemblement national, un grand moment de vérité pour faire barrage à ceux qui veulent consumer la République.

Vive le Sénégal

Vive la République

Doudou Ka

Président de la Coalition DOGGU pour le Grand Sénégal