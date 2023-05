Le procès Sonko-Adji Sarr coûte cher aux sénégalais

L’affaire Sweet Beauté continue de coûter très cher au Sénégal. A chaque fois que Ousmane Sonko a rendez-vous avec la justice, les choses se compliquent pour la population sénégalaise. Celà finit le plus souvent en bagarre entre forces de l’ordre et jeunes déterminés à défendre leur leader. Le plus souvent, Dakar était l’épicentre des manifestations. Mais cette fois-ci, Ziguinchor a remporté la palme. L’opposant le plus radical applique sa désobéissance civique dans cette partie du sud du Sénégal. Sans oublier aussi le freinage de toutes les activités, avant le jour-j.

Ce procès a coûté la vie à trois (3) personnes. Un policier a été tué dans l’exercice de ses fonctions à Ziguinchor. Deux (2) manifestants ont été tués dans la capitale du sud et à Dakar. Plusieurs blessés sont notés. De nombreux dégâts ont été enregistrés dans plusieurs villes. Comme à l’accoutumée, Dakar Dem Dikk continue de payer un lourd tribut. La société nationale a vu son hangar à Keur Massar être ravagé par un incendie causé par les manifestants.

Ce procès tant attendu a bloqué les activités. Les commerces et les transports ont été cloués au sol. A travers un arrêté, le gouverneur de Dakar a interdit la circulation des motos. Ce qui a empêché à beaucoup de Thiak Thiak d’exercer leur profession. Une grande perte qui fait râler. “Ousmane Sonko et Macky Sall doivent régler une bonne fois pour toute leurs problèmes. A chaque fois qu’il y’a un procès, on est dans l’obligation de laisser nos motos. On en peut plus”, s’indigne un Jakartaman. Les motos ne sont pas les seules à voir leurs activités ralentis. Beaucoup de sénégalais ont préféré rester chez eux pour éviter d’être pris entre les pierres des manifestants et les gaz des forces de l’ordre. Les commerces aussi ont fermé boutique.

Malheureusement, l’affaire Sweet Beauté est loin de prendre fin. Le procès est renvoyé jusqu’au 23 mai 2023. Donc les dégâts ne s’arrêteront pas de sitôt. Des familles endeuillées et des blessés graves dans les hôpitaux risquent encore d’être enregistrés.

Mamadou Yaya SOUARE (stagiaire) pour Xibaaru