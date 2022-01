Doudou Ndoye : « Il faut enlever le délit de l’homosexualité »

Sur le rejet de la proposition de loi portant sur la criminalisation de l’homosexualité par le bureau de l’Assemblée nationale, le juriste ne mâche pas ses mots. « Cette proposition de loi, c’est un scandale. Le Sénégal va de scandale à scandale. Les gens prennent des idées et nous apportent du n’importe quoi », a dénoncé Me Doudou Ndoye. « Le monde est fait de diversité. Chacun dans la vie à son opinion, ils peuvent présenter tous les projets de loi qu’ils veulent, ils expriment leurs opinions », a-t-il poursuivi.

« Il faut enlever le délit de l’homosexualité »

Mais l’avocat dit son opinion à lui : « Premièrement, nous sommes dans une société laïque. Deuxièmement, nous sommes dans une société tolérante. Troisièmement, il faut qu’on évite de retourner au Moyen ge de l’inquisition. » Et dans ce sens, il s’interroge : « Deux femmes qui sont dans leur chambre, enfermées, en train de parler ou d’échanger des bijoux, vous allez ouvrir pour savoir si elles ne font pas l’homosexualité ? L’homosexualité est réservée aux hommes ou aux femmes seulement ? » s’est interrogé le juriste. Et Doudou Ndoye ne se limite pas à s’opposer à la criminalisation de l’homosexualité. « Je ne veux pas mélanger le problème de la criminalisation et même encore de la délictualisation de la simple infraction de l’homosexualité. Je vais plus loin. Eux ils sont au niveau du crime, moi je suis au niveau d’enlever le délit. C’est quoi un homosexuel ? », se demande-t-il.

