FIFA : Blatter critique les décisions de Gianni Infantino

« Apparemment, Gianni Infantino n’est pas à l’aise en Suisse.» Sepp Blatter n’y va pas avec le dos de la cuillère quand il réagit à la décision de son successeur, à la tête de la Fédération internationale de football association (FIFA), de s’installer au Qatar.

L’ancien responsable de l’instance mondiale du football critique vertement Gianni Infantino dans les colonnes du «Blick» lundi. «À mon avis, c’est une mauvaise évolution », dit-il.

Le pot aux roses a été découvert par le «SonntagsBlick» dans une enquête publiée dimanche. On y apprenait que l’actuel patron de la FIFA passe le plus clair de son temps dans le pays du Golfe qui abrite la 22e Coupe du monde de football. Il y réside dans une maison avec sa famille et deux de ses quatre filles sont scolarisées dans le petit émirat gazier.

Sepp Blatter, qui a dirigé la FIFA de 1998 à 2015, entrevoit un dessein inavoué derrière le choix de Gianni Infantino. Il estime que son successeur envisage de déménager le siège de la FIFA en France. Or, la structure est venue de Paris à Zurich en 1932 en raison de la stabilité politique et économique, et «sa place est ici» en Suisse, croit-il dur comme fer. Lire la suite en cliquant ICI