DPG : Al Aminou Lo détaille les mesures du gouvernement pour améliorer le quotidien des Sénégalais

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a détaillé, ce mardi 8 septembre, à l’Assemblée nationale, le quatrième engagement du gouvernement, consacré à la résolution des difficultés des citoyens et à l’amélioration de leur qualité de vie.

Selon lui, l’action gouvernementale sera évaluée à partir d’indicateurs liés notamment au coût du panier de consommation, au poids de l’alimentation, du logement, de l’énergie, du transport, de la santé et de l’éducation dans les revenus des ménages, mais aussi au pouvoir d’achat, à l’emploi, à l’accès à l’eau, à l’assainissement, aux soins et aux services publics.

Pour réduire le coût du panier de la ménagère, le gouvernement entend agir autour de la souveraineté alimentaire, avec pour principe de « produire ce que nous mangeons ; manger ce que nous produisons ». Les produits concernés sont notamment les céréales non transformées, le pain, la viande de bœuf, les poissons frais, les huiles, le sucre, les légumes frais et le lait. Le gouvernement prévoit de travailler à travers des contrats-programmes entre l’État et le secteur privé afin d’identifier les difficultés des différentes filières et de proposer une stratégie à moyen terme. En attendant, les moyens de stockage et les contrôles seront renforcés sur l’ensemble du territoire.

Le Premier ministre a également annoncé des mesures en faveur des ménages vulnérables. Selon les données citées, l’ANSD dénombre 1 000 649 ménages vulnérables, tandis que 355 013 ménages pauvres sont effectivement couverts, soit un déficit de 645 636 ménages. À partir de 2027, le gouvernement vise la couverture d’un million de ménages pauvres et vulnérables, soit 7,8 millions de Sénégalais. L’enveloppe consacrée à cette politique, portée à 70 milliards de FCFA en septembre 2026, sera doublée pour atteindre 140 milliards en 2027. Les arriérés des Bourses nationales de sécurité familiale doivent, par ailleurs, être apurés au cours du mois de septembre 2026. Les économies issues d’un meilleur ciblage des subventions énergétiques seront réorientées vers les populations qui en ont le plus besoin.

Dans le secteur de l’énergie, le gouvernement prévoit d’accroître la place du gaz national dans la production électrique. L’objectif annoncé est de parvenir à une baisse de 30 % du prix du kilowattheure d’électricité à l’horizon 2030. Le Programme d’accès universel sera également intensifié pour les 6 471 localités restant à électrifier.

Concernant le logement, Ahmadou Al Aminou Lo a évoqué un déficit estimé à 500 000 unités, qui augmente chaque année de 10 000 à 15 000 logements. Le gouvernement ambitionne ainsi de livrer au moins 30 000 logements effectivement occupés par an et de faire passer progressivement de 56 % à 75 % la proportion de Sénégalais vivant dans un habitat décent. Les programmes de logements sociaux et abordables seront relancés, tandis que le foncier aménagé sera mobilisé. Une filière nationale des matériaux de construction sera également soutenue afin de réduire les coûts.

Le Premier ministre a également présenté les perspectives en matière d’emploi. Le Masterplan fait ressortir un potentiel global de 1 520 000 emplois à l’horizon 2029. Parmi les principaux secteurs cités figurent les coopératives agricoles communautaires avec 113 500 emplois, la pêche artisanale et l’économie bleue avec 60 000, le logement abordable avec 50 000, les agropoles avec 45 000 et les industries culturelles et créatives avec 33 000 emplois. Les Jeux olympiques de la jeunesse et leur héritage représentent 27 000 emplois potentiels, tandis que les filières lait et aviculture en représentent 22 000, l’aquaculture 18 000 et les énergies renouvelables 16 000.

Dans le domaine de l’éducation, le gouvernement prévoit notamment la suppression des abris provisoires, la construction de 12 LYNAQE, de 15 000 salles de classe connectées et de 45 espaces numériques ouverts. La finalisation des universités de Matam, du Sénégal oriental et du Sine-Saloum ainsi que des résidences universitaires est également annoncée. Après le recrutement de 4 980 enseignants en 2025, un programme spécial portant sur 2 527 recrutements doit être lancé au plus tard au quatrième trimestre 2026.

Dans le secteur de la santé, le gouvernement relève que 80 % des ressources infrastructurelles, matérielles et humaines des services publics et privés de santé sont concentrées à Dakar. Face à cette situation, il prévoit de renforcer les urgences, les services de maternité, la pédiatrie, la chirurgie, la télémédecine et la couverture sanitaire sur l’ensemble du territoire. Sur la période 2026-2034, le gouvernement prévoit également de renforcer la couverture santé universelle et l’Assurance maladie obligatoire, d’actualiser la Carte sanitaire et de déployer le Dossier Patient informatisé ainsi que l’Observatoire de la santé.