Dr Mamadou Seck rend hommage à son idole…Maradona

UNE LÉGENDE NE MEURT JAMAIS !

Mon idole-Homonyme D’enfance n’est plus !

MARA… AA… A…. DONA

Il s’appelait Diego Armando Maradona Franco , l’étoile dominante de la voie lactée du monde du Foot des années 80-90.

Curieusement, avec en commun nos pieds Gauche magiques, mes admirateurs de l’époque de cette unique légende, me faisait porter le surnom de « Maradona Seck » , par le fait du génie que je portais de lui, d’avoir la capacité de Dribbler toute une équipe pour in fine mettre le Ballon dans les Cages sans filet, lors des matchs de quartier de ma génération Yeumbeuloise .

2 témoins vivants qui m’appelaient par ce surnom, jusqu’à aujourd’hui, vivent actuellement à Paris (grand Pape Salif et Cheikh Sy ).

Malheureusement pour moi, mon père , avait un penchant immuable pour mes études et je me suis plié à ses désirs protecteurs pour moi, pour faire le choix des études où j’excellais parmis les meilleurs de ma génération.

De cette double culture Footballistique et Académique, j’ai pu exercé mes 2 passions sur le terrain à l’image de mon grand idole Maradona qui m’avait fait vivre ce rêve d’enfance de le voir brandir la Coupe du monde en 1986 et 17 ans plus tard (11 juillet 2003)de me voir élevé au grade de Docteur à la faculté de médecine- pharmacie-Odonto- Stomatologie de L’UCAD.

De ce destin croisé, je l’avais suivi en club à Naple et à l’époque la seule option Footbalistique qui m’était offerte en tant que Amateur amoureux du Foot , c’était d’avoir signé au Club de la JUVENTUS DE TURIN DE L’UCAD, où je portais fièrement le maillot avec ses 2 étoiles qui me rappelaient fièrement la 2ème étoile que tu as pu rajouté , par ton génie inégalable, au maillot de L’ALBICELESTE de ton pays, l’Argentine.

Alors que le monde du Foot vous pleure, je peux vous dire au revoir Homonyme D’enfance, le GÈNIE ÉTERNEL qui m’a toujours inspiré dans les dribbles, et feintes victorieux de la vie.

Dr Seck Mamadou

Maradonadesque d’Enfance

Paris- France