Dr Massamba Guèye : « La méchanceté humaine est une tare sociale… »

Viatique de la semaine : De la méchanceté

La méchanceté humaine a ceci d’incompréhensible qu’elle n’empêche pas les destins de se réaliser ! Malgré tout, il y a apparemment des personnes qui ont plaisir à chercher à créer des ennemi.es à leur prochain par tous les moyens! Elles sont prêtes à dire des faussetés et à médire pour faire mal. Pourtant, le temps que l’on passe à tenter de faire détester une personne serait plus utilement dépensé si l’on le consacrait à essayer de faire avancer nos propres projets de vie.

A quoi bon passer sa vie à fouiner dans les affaires des autres ? A quoi bon chercher à détruire son prochain ? A quoi bon ? Ne détestons pas les gens parce qu’on nous dit du mal d’eux ou parce qu’on nous manipule ! Aimons-nous, c’est plus apaisant !

Chaque destin s’accomplit contre vents et marées et c’est pour cela qu’il faut rester lucide et serein. Faisons le bilan de notre propre vie, jugeons-nous avant de juger les autres. Qui suis-je ? Voilà la question à poser avant de poser des actes qui pourraient nuire à la réputation de son prochain. La méchanceté rend aveugle le cœur de la personne qu’elle chevauche et en fait un aigri qui passe à côté de l’essentiel : s’occuper de ses propres affaires !

La méchanceté humaine est une tare sociale, une vraie gangrène qui déshumanise. Je lui préfère l’altruisme !

Dr Massamba Gueye LBA

#NAYRAFET