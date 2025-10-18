Dr Mohamed Diallo salue la rigueur du gouvernement Sonko dans la répartition des emplois publics

Sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko, le Sénégal amorce une réforme majeure dans la gestion de la fonction publique avec la mise en œuvre d’une répartition rationnelle des plafonds d’emplois rémunérés. Une mesure que le Dr Mohamed Diallo, président de la Coalition Pôle Alternatif 3e Voie – Kiraay ak Natangué et allié du Parti PASTEF – Les Patriotes, considère comme un signe fort de la volonté gouvernementale d’instaurer une gouvernance moderne, transparente et responsable.

Pour le Dr Diallo, cette démarche illustre une approche innovante de la gestion budgétaire et de l’optimisation des ressources humaines au sein de l’État. Elle reflète, selon lui, une volonté claire de renforcer la rigueur administrative et de maîtriser la masse salariale, des éléments essentiels à la crédibilité du gouvernement et à la stabilité macroéconomique du pays.

Le président de la Coalition Pôle Alternatif 3e Voie salue également l’importance accordée aux secteurs jugés stratégiques, notamment la sécurité, les forces armées, l’intérieur, l’éducation et la santé. À ses yeux, cette orientation démontre un engagement en faveur du développement humain et de la sécurité nationale, considérés comme les véritables leviers du progrès durable.

Sur le plan social, Dr Diallo estime que cette rationalisation des effectifs, à travers des plafonds clairs et mesurables, participe à renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion publique. Elle permettra, selon lui, de réduire les risques de dérives administratives, de prévenir les recrutements irréguliers et de restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions.

Il considère par ailleurs que cette politique constitue un outil stratégique de pilotage et de mesure de la performance de l’action publique. En fixant des plafonds précis, le gouvernement se dote d’un mécanisme efficace pour évaluer l’impact des politiques sectorielles et ajuster les moyens en fonction des priorités nationales.

Le Dr Mohamed Diallo salue cette initiative qu’il qualifie de tournant décisif dans la modernisation de l’administration sénégalaise. Selon lui, sous la conduite du Premier ministre Ousmane Sonko, le pays s’engage sur la voie d’une gouvernance publique fondée sur la responsabilité, la transparence et la performance, en phase avec les exigences du développement durable et du pilotage démocratique.