Footballeur sénégalais tué au Ghana : La réaction du ministère des Affaires étrangères

Un drame secoue la communauté sénégalaise établie au Ghana. Le Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a annoncé, ce samedi 18 octobre 2025, le décès de Cheikh Touré, un jeune footballeur sénégalais retrouvé mort à Kumasi, dans la région d’Ashanti, au centre du pays.

Selon les premières informations recueillies par les services consulaires, le défunt aurait été victime d’un réseau d’escroquerie et d’extorsion de fonds, un phénomène malheureusement récurrent dans certains milieux liés aux fausses opportunités sportives à l’étranger.

La dépouille de Cheikh Touré a été déposée à la morgue Ebenezer de Tafo, à environ 250 km de la capitale ghanéenne, Accra. Alertée, l’Ambassade du Sénégal a immédiatement saisi les autorités ghanéennes compétentes, qui ont ouvert une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes du décès.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que deux agents diplomatiques seront dépêchés sur place, à Kumasi, dès le dimanche 19 octobre 2025, afin d’assister les autorités locales dans les démarches administratives et judiciaires. Ils devront également préparer, en concertation avec la famille du défunt, le rapatriement de la dépouille au Sénégal dès que les autorisations nécessaires auront été obtenues.

Le gouvernement sénégalais a exprimé sa profonde compassion à la famille éplorée et assuré que le dossier fait l’objet d’un suivi attentif au plus haut niveau.