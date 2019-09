Drame : 14 ans, il tue son père, sa belle-mère et ses 3 frères et sœurs

On tue dans ce monde. Un jeune de 14 ans élimine sa famille par une arme à feu de poing. Les faits se sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi au domicile familial à Elkmont, dans l’Alabama (Etats-Unis). C’est aux environs d’une heure du matin que l’adolescent a abattu cinq membres de sa famille.

Trois des victimes sont mortes sur le coup. Les deux autres ont été transportées à l’hôpital où elles ont succombé un peu plus tard à leurs blessures. Il s’agit de son père, de sa belle-mère, ainsi que ses trois frères et sœurs.

Avant que les policiers ne débarquent sur les lieux, le jeune homme (qui tue) avait dissimulé son arme près de la scène du crime. Il a été interpellé et placé en garde à vue. On ignore pour l’instant les raisons de son geste.