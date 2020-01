Drame à Bignona : il tue son père et tente de décapiter son frère

Cela se passe au Sénégal et plus précisément à Bignona…c’est un véritable drame qui s’est déroulé dans la localité de Coubanao: un jeune a tué son papa et blessé son petit frère.

Les faits se sont produits en début de soirée d’hier Lundi. Il a sauvagement poignardé son propre papa du nom de Sangari Diédhiou à plusieurs reprises. Quant à son frère, il l’a atteint au niveau de la tête en voulant le décapiter. Le jeune frère blessé a été rapidement évacué au poste de santé de Coubanao avant d’être transféré dans une structure sanitaire plus qualifiée. La gendarmerie et les sapeurs se sont rendus sur les lieux. L’autre présumé du crime, le nommé Papo alias Blaise Diédhiou a pris la fuite et reste introuvable. Selon notre source, il serait un consommateur de drogue.

L.Badiane pour xibaaru.sn