Drame à l’embouchure du fleuve Sénégal : Les trois marins disparus retrouvés sans vie

Les recherches engagées après le chavirement d’une vedette de la Marine nationale à l’embouchure du fleuve Sénégal ont abouti à une issue tragique. Les trois marins portés disparus depuis le 12 février 2026 ont été retrouvés sans vie, selon un communiqué.

L’accident s’était produit alors que l’embarcation effectuait une mission de liaison dans la zone stratégique de l’embouchure. Peu après le drame, la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées avait annoncé la disparition des trois membres d’équipage et le déclenchement immédiat d’opérations de recherche.

Les équipes mobilisées, en coordination avec les services compétents, ont finalement localisé les corps des marins disparus. Les autorités assurent que toutes les dispositions nécessaires ont été prises, conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur.

Dans son message, l’Armée nationale a salué la mémoire des victimes et exprimé sa profonde compassion à leurs familles et à leurs proches. Un hommage officiel leur sera rendu le jeudi 19 février à 10 heures à la Base navale Nord Capitaine de vaisseau Hamedine Fall de Saint-Louis.