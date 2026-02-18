Tribunal de Dakar : Les étudiants placés sous contrôle judiciaire

Ils sont libres. Les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), Demba Ka, Waly Faye et Bathie Fall ont fait face au doyen des juges d’instruction du tribunal de Dakar, après deux retours de parquet. Selon les informations de Seneweb, le magistrat instructeur a pris une ordonnance contraire à la demande du ministère public, qui avait requis un mandat de dépôt contre eux.

Le trio a été assisté par le pool d’avocats constitué de Mes Sally Mamadou Thiam, Me Ciré Clédor Ly, Me Alioune Badara Fall, Me Mame Coumba Kane, Me Aboubacry Barro et Me Saliou Fall.

Les étudiants sont poursuivis pour les chefs de : violences et voies de fait, destruction de biens publics, rébellion et outrage, actes de nature à compromettre la sécurité publique, détention d’armes sans autorisation, ainsi que participation à une manifestation non déclarée. L’information judiciaire est ouverte.

Tous présidents d’amicale à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les inculpés ont été arrêtés par la Sûreté urbaine dans le cadre des manifestations survenues le 9 février dernier à l’Ucad.

Source : Seneweb