Drame au Lac Rose : Un sixième corps repêché

Entre lundi et mardi dernier, cinq corps sans vie de candidats au BFEM ont été découverts sur les plages du Lac Rose et de Tivaouane Peul. Selon Libération Libération, un sixième corps d’élève de troisième a été retrouvé hier, mercredi, sur la plage de la Cité Apix, non loin de la station d’épuration.

Le journal précise qu’il s’agit d’un adolescent de sexe masculin et que son corps est en état de putréfaction très avancé. La même source rapporte que la victime a été formellement identifiée comme faisant partie du groupe de candidats au BFEM partis se baigner au Lac Rose lundi dernier, après l’examen, et dont on ignore jusque-là le nombre.

Certains disent qu’ils étaient sept ou huit. D’autres témoignages parlent de quatorze élèves. Toutefois la gendarmerie a ouvert une enquête.