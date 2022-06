Les membres de la «Force spéciale» sous mandat de dépôt

Le juge du deuxième cabinet a suivi le réquisitoire du procureur de la République. Il a placé sous mandat de dépôt hier, mercredi, dix des onze membres de la «Force spéciale». Ces derniers sont accusés d’avoir voulu semer le chaos à Dakar en marge de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi, vendredi 17 juin. D’après L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, le onzième membre de la bande, François Mancabou, est en soin à l’hôpital. Il est le seul élément de la «Force spéciale» à n’avoir pas été présenté au procureur de la République.

Ces personnes sont poursuivis pour complot contre l’autorité de l’Etat, acte de nature à occasionner des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en vue d’organiser des bandes en leur fournissant des armes, munitions, dans le but de s’attaquer à la force publique, détention et transport de produits et substances incendiaires en vue de compromettre la sécurité publique et détention illégale d’armes à feu.