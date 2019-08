DROGUE AU PORT: Les accusés veulent une liberté provisoire

Parmi les personnes inculpées dans l’affaire de la drogue saisie au Port de Dakar 7 personnes veulent sortir de la citadelle du silence au plus vite y compris des Italiens et des Allemands. Selon les Échos, les mis en cause ont tous déposé une requête aux fins de mise en liberté provisoire sur la table du magistrat instructeur qui a pris 15 jours de vacances. Conformément à la procédure, le Doyen des juges doit envoyer le dossier au procureur, pour avis, avant de rendre son ordonnance qui peut être favorable ou non.

Pour rappel, le 26 juin dernier, les éléments de la Douane sénégalaise avait mis la main sur une importante quantité de drogue, plus précisément de la cocaïne, dissimulée dans des véhicules neufs de marque Renault qui étaient dans un bateau en provenance du Brésil. Leur destination était l’Angola et l’Allemagne. L’enquête a permis de mettre la main sur 4 étrangers (deux Italiens et un couple d’Allemands) ainsi que des Sénégalais qui ont tous été placés sous mandat de dépôt.