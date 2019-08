Soham Wardini plaide la grâce présidentielle pour Khalifa Sall

Devenue maire de Dakar à la suite des déboires judiciaires de Khalifa Sall , Soham Wardini prie cependant pour qu’il recouvre la liberté au plus vite possible. L’édile de la capitale sénégalaise réitère son souhait de voir l’ancien maire de Dakar libre. Elle veut que Khalifa Sall passe la fête de Tabaski chez lui, dans sa famille.

« Grâce ou amnistie tout cela m’est égal. Je veux juste qu’il soit libre, libéré. Nous prions pour qu’il passe cette Tabaski dans sa famille. Il a une maman, des enfants une épouse. Ces gens là ont besoin de le voir. Nous, en tout cas, c’est notre vœu le plus cher. Nous lançons un appel. Je suis très confiante et optimiste. Je l’attends pour la tabaski », a déclaré le maire de Dakar sur les ondes de la RFM au sortir du Conseil municipal de la ville de Dakar tenu ce mercredi.

- Advertisement -

- Advertisement -

Pour rappel Khalifa Sall a été condamné à 5 ans de prison pour escroquerie, faux et usage de faux en écriture publique dans l’affaire dite de la caisse d’avance de la mairie de Dakar.