Drogue saisie au port: Le couple Allemand et les italiens libérés…

Rebondissement surprenante dans l’affaire de la saisie record de drogue au port autonome de Dakar. Le couple Allemand, Lukas Schmitzberger et Carolin Verena Stanzi et les deux Italiens à savoir le capitaine du navire Mattera Borgia Pasquale et son compatriote Paolo Almalfitano, arrêtés dans le cadre de cette sombre affaire, ont été libérés. Les mis en cause ont en effet bénéficié hier, d’une liberté provisoire.

Cependant ils ne peuvent pas retourner dans leurs pays d’origine. Car selon les informations du quotidien L’AS, ils sont placés sous contrôle judiciaire. Les mis en cause restent donc à la disposition de la justice sénégalaise.