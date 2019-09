Insécurité routière…Gora Khouma cogne sur les « corrompus » de la route

Le Chef de l’Etat, Macky Sall, en conseil des ministres de ce mercredi, a relevé l’urgence de resserrer les conditions de délivrance des permis de conduire et de renforcer les contrôles systématiques et la présence dissuasive des forces de défense et de sécurité sur les différents axes autoroutiers et routiers du pays. Cette mesure a été saluée par Gora Khouma, secrétaire général de l’Union des routiers du Sénégal (URS). « Je partage sa proposition parce que la délivrance du permis de conduire doit être sérieuse. Je l’ai toujours dis quel, que soit le rang social de la personne, si elle ne maitrise pas le code de la route et la conduite, elle ne doit pas avoir le permis », a-t-il soutenu sous les micros d’une radio de la place. S’agissant de la présence dissuasive des forces de défense et de sécurité sur les différents axes autoroutiers et routiers du pays, Gora Khouma enfonce le clou : « Ce n’est pas important, c’est renforcer la corruption ». Car selon lui, ce qui est important, c’est les contrôles efficaces sur les routes par la police, la gendarmerie et la douane.

Ces forces de défense et de sécurité réclament des contrôles efficaces, mais c’est différent de la réalité sur le terrain. Sur ce, ce dernier est d’avis que quel que soit le comportement du chauffeur et la situation du véhicule, si tu ne donnes pas de l’argent, tu ne passes pas. « C’est la réalité et c’est différent des directives du commandement. Donc le commandement devrait revoir ce qui se passe sur le terrain », a dit le secrétaire général de l’URS. Il poursuit « A chaque fois que je parle, on m’accuse toujours de jeter la pierre aux agents de contrôle. Mais je n’ai jamais jeté la pierre aux gendarmes, policiers et douaniers. Il y a des bons comme de mauvais. Je m’adresse aux mauvais qui sont sur les routes pour l’argent, conducteur comme agent. C’est ce qui cause des accidents ». Et selon Mr Khouma le Président de la République devrait augmenter les moyens de contrôle sur les routes. Et que ceux qui fassent du bon travail, qu’on les laisse sur la route.

Par contre, ceux qui sont mauvais, on les retire de la circulation, chauffeurs comme agents de contrôle. A l’en croire, il y a des conducteurs qui ont leur permis, mais ne savent rien de la conduite. Face à cette situation, le secrétaire de l’URS demande au Chef de l’Etat et aux services en charge du contrôle des transports routiers, de tout faire pour revoir le système, mais aussi le Chef de l’Etat devrait prendre des mesures sur les visites techniques.