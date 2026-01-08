Du nouveau dans la révision du procès Sonko-Mame Mbaye Niang

La Cour suprême va-t-elle ordonner la révision du procès de Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko, qui s’est soldé par la condamnation de ce dernier pour diffamation et injures publiques ? La Haute juridiction, réunie en Chambre, devrait bientôt trancher.

Dans cette perspective, informe Libération dans son édition de ce jeudi, le procureur général a communiqué le dossier aux parties en y versant neuf pièces. Et parmi celles-ci, poursuit le journal, figure le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) sur la gestion du PRODAC, objet de l’affaire.

Le document en question constitue la neuvième et dernière pièce partagée, souligne la même source.