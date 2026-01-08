Questions d’actualité : Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement

Le député Guy Marius Sagna a annoncé avoir adressé huit questions écrites au gouvernement. Ces interpellations portent sur des sujets variés tels que la santé, l’électricité, l’élevage…

Parmi les questions soulevées, le député a abordé celle sur le trafic de médicament Midazolam, la facturation des lieux de culte par la SENELEC comme des entreprises commerciales, les salaires impayés des travailleurs du ST-CNSA, la coupe d’arbres sur l’axe Kaolack – Nioro, les voleurs de bétail relâchés à Kaolack, les réseaux téléphoniques défaillants à Matam, la rupture des vaccins pour enfants et la situation du footballeur Alassane Ndao en Turquie.