École Khayar Mbengue : comment le Sénégal souille sa mémoire (Par Alassane Kitane) 

École Khayar Mbengue, ex école des fils de chefs : comment le Sénégal souille sa mémoire

Malraux a dit qu’après leur mort les dieux grecs se métamorphosés en œuvres d’art. Les dieux que les Grecs adoraient sont pour nous modernes, des œuvres d’art. Cette résurrection ou transfiguration est également salvatrice pour le divin : les musées sont les ultimes lieux où subsiste encore le divin, même s’il s’agit d’un divin laïc. C’est aussi cela la fidélité dans le changement : se couper de son passé, c’est en quelque sorte néantiser son être, c’est obscurcir son présent et hypothéquer son avenir. Chaque génération doit sauver une partie de son être en restaurant les lieux, édifices, œuvres d’art, etc. qui condensent en un certain sens sa culture et son histoire.

Un peuple qui a ce rapport dédaigneux avec son passé, qui n’a aucun souci de ce que furent ses ancêtres, peut certes rêver de devenir un grand peuple, mais ce rêve risque d’être le seul moment de félicité de son existence.

École Khayar Mbengue, ex école des fils de chefs : comment un Etat sérieux peut laisser, sans rien faire, un édifice aussi chargé d’histoire être dans un tel état de délabrement ? Une école où ont été formés des centaines de cadres, une école qui a vu Léon Diop faire ses humanités et qui, comme donner le sceau du sacré aux lieux, a reçu la visite du vénéré Serigne Touba ! Un lieu où Serigne Touba a séjourné et qui est en état de ruines si avancé !

Cette mort lente et pénible d’un si précieux symbole est la manifestation du manque de respect que nous avons envers nous-mêmes, la preuve que nous ne sommes pas prêts pour prendre le train de l’émergence. Un peuple capable de faire preuve d’une indifférence pareille à l’égard de sa propre mémoire a décidé de vivre dans la contrefaçon identitaire. Ce n’est tout simplement pas sérieux !

Partout dans le monde, on se mobilise non seulement pour éviter la ruine des vestiges de l’histoire, mais on se fait un défi pour l’honneur de les restaurer. Au Sénégal, on néglige sa propre mémoire : cette non-assistance à un patrimoine en danger mérite des plaintes et des poursuites judiciaires contre l’État. Cette école doit être restaurée et au plus vite. Un patrimoine pareil aurait même dû être proposé à l’UNESCO pour être éligible au titre de patrimoine mondial de l’humanité.

Le ministre de l’éducation, celui de la culture et les associations de parents d’élèves sont interpellés. Cette situation de l’école Khayar Mbengue est une honte pour non seulement la communauté éducative, mais également le monde de la culture. On ne peut pas prendre autant de libertés avec ce qui fait partie de son patrimoine culturel et historique.

Alassane K KITANE