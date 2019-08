El Hadji Diamé Dansokho, neveu du défunt ex-SG du PIT : «Ameth Dansokho était un père, un ami et une référence pour moi… »

El Hadji Diamé Dansokho, neveu du défunt Ameth Dansokho, vient de faire un témoignage poignant sur l’ancien Ministre et ex-Secrétaire Général du Parti de l’Indépendance et du Travail(PIT). Dans la maison mortuaire située aux Almadies (Virage, Ngor), le leader du mouvement «Alliance Macky Encore en 2019 » (AME/2019), est resté inconsolable devant la perte de celui qui l’a formaté (selon ses propres dires) : «Père Ameth était mon maître à penser, mon ami, ma référence et une sorte de mère-poule pour moi. Il était un homme de conviction d’une libéralité sans commune mesure . Il était le patriotisme fait homme par ce qu’ila toujours voulu se ranger du côté des couches fragiles et s’ériger en leur avocat. Sa disparition est une perte immense pour tout le monde. Nous ne pouvons que nous inclinons devant la volonté divine. Nous prions pour le repos de son âme et que le Paradis d’Allah soit sa demeure éternelle. Amen !», a laissé entendre El Hadji Diamé Dansokho, les yeux embués de larmes.