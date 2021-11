El Hadji Diouf qualifie Ousmane Sonko de « grand criminel »

S’il y a quelqu’un qui ne doit plus rien à la coalition Yewwi Askan Wi, c’est plutôt l’avocat Me El Hadji Diouf. Le leader du Parti des travailleurs et du peuple (Ptp) n’a pas du tout été tendre avec cette structure mise en place par Khalifa Sall et Cie.

« Les membres de cette coalition sont dangereux et c’est pourquoi je pense qu’ils ne gagneront nulle part. Il faut qu’on se méfie de Yewwi qui est une coalition diabolique. Les populations n’ont pas peur de la violence électorale. Elles ont peur des populations de la violence. La violence est prônée par un groupe qui veut une première, une deuxième, une troisième et une quatrième vague plus dévastatrice. La violence est permanente avec des violents, de vrais criminels qui aiment le sang, le bordel, qui cassent les magasins Auchan, les stations totales », a déclaré la robe noire en marge du quatrième congrès du parti de l’espoir et du progrès (Pep).

Après avoir tiré à boulets rouges sur Yewwi Askan Wi, ‘’le député du peuple’’ a particulièrement ciblé le leader de Pastef qui, selon lui, est la personne qui prône la violence.

« La violence n’a pas besoin d’élections mais elle est prônée et mise en œuvre par un groupe de bandits et de voyous avec à sa tête un certain Ousmane Sonko, le plus grand criminel que le Sénégal ait connu et le plus grand bandit. Quand quelqu’un dit qu’il faut une deuxième vague plus dévastatrice, il est responsable de la première vague. Cela signifie également qu’il n’est pas content des 14 morts mais il veut des milliers de morts. Si on n’ose pas le dénoncer, soit on est faible. Cet homme-là, on doit le mettre hors d’état de nuire car il est dangereux pour notre société », ajoute Me El Hadji Diouf, dont les propos sont repris par nos confrères d’Actusen.