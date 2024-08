El Malick Ndiaye sur Air Sénégal : «Il est hors de question de déclarer faillite»

Le ministre des Infrastructures et des transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, a assuré, mardi à Diamniadio (Ouest), de la volonté de l’Etat du Sénégal, à travers le département ministériel qu’il dirige, de «tout faire» pour sauver la compagnie nationale Air Sénégal, en misant sur la «stratégie du holding». «Il est hors de question de déclarer faillite et de créer une autre compagnie. Donc, nous allons tout faire pour sauver Air Sénégal et redynamiser la compagnie afin de développer ce qu’on appelle la stratégie du holding», a déclaré M. Ndiaye.

Air Sénégal est une compagnie qui «doit porter un hub aérien, et non un aéroport», a-t-il affirmé lors de la cérémonie de clôture du séminaire préparatoire des états généraux des transports publics. El Malick Ndiaye a reconnu que la compagnie nationale se trouve dans une «situation de crise» et qu’elle traverse «d’énormes difficultés».

Le ministre des Infrastructures et des transports terrestres et aériens informe que dans le but de la redresser, la tutelle a suggéré à l’entreprise d’interrompre ses liaisons sur certaines lignes où elle fait des «trafics à perte». Il estime qu’une compagnie «qui ne se limite qu’au transport de passagers, fait difficilement des bénéfices et ne peut être viable». «Nous sommes en train de payer les dettes d’Air Sénégal aux niveaux national et international, car nous voulons tout faire pour remettre la compagnie sur pied», a révélé M. Ndiaye.

Il assure que l’Etat a entamé un processus de redynamisation de la compagnie «dans une démarche participative et inclusive».