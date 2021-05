Elections Locales…l’AFP et le PS vont défier Macky

Les élections locales pointent à l’horizon. Et l’opposition a déjà donné le ton avec Barthélemy Dias. Elle ne compte pas laisser Macky Sall s’emparer de toutes les communes. La mouvance présidentielle, même si elle veut le maximum de conseillers municipaux, risque d’aller à ses élections de manière dispersée. L’Alliance des Forces de Progrès (AFP) et le Parti Socialiste (PS) ont montré leur volonté d’avoir le maximum de localités dans leur giron. Ces deux partis risquent de tourner le dos au Chef de l’Etat qui fait les yeux doux au monde rural.

Le Président Macky Sall, par décret n° 2021-562 du 10 mai 2021, a fixé les élections locales au dimanche 23 janvier 2022. Repoussées trois (3) fois, ces élections seront très serrées. Pouvoir et opposition veulent avoir le maximum d’élus locaux. Les opposants vont tout faire pour battre Macky Sall et ses partisans. La mairie de Dakar sera la principale attraction pour ses élections. Mais le pouvoir risque d’aller à ses élections de manière dispersée.

La coalition Benno Bokk Yakaar est sur le point d’être « tassaro » (dispersée). A la veille des élections locales, cette grande coalition vole en éclat. L’Alliance Pour la république (APR) qui a clairement affiché ses ambitions pour la mairie de Dakar risque de se heurter au Parti Socialiste. Selon Ousmane Faye, coordonnateur de la Cellule de communication du PS, leur parti n’a pas renoncé à la capitale sénégalaise qui était entre leurs mains. « Le département de Dakar est stratégique pour le PS. La force du PS sera la force de Benno book yakaar, parce que nous avons un ancrage confirmé dans Benno », a-t-il déclaré.

« L’idéal, c’est de le faire avec Benno, mais à l’impossible nul n’est tenu. Aujourd’hui, nous sommes résolument engagés à y aller, quoi qu’il en soit. Là où nous pouvons aller avec Benno, nous y irons et là où nous ne pouvons pas y aller, nous y irons seuls comme en 2014 », a rajouté Ousmane Faye. Une déclaration qui démontre clairement les ambitions du parti socialiste. Une ambition partagée par l’Alliance des Forces de Progrès (AFP).

Le parti de Moustapha Niasse affiche aussi ses ambitions pour les prochaines locales. L’AFP par une voix autorisée, se dit ouverte aux discussions mais reste déterminée à avoir des élus. « Nous sommes dans Benno bokk Yakaar, mais aussi dans Benno Siggil Senegaal. L’AFP est un parti structuré et organisé et son objectif est d’aller dans le cadre de Benno Bokk Yakaar (BBY) et se retrouver avec le maximum d’élus », a déclaré le Porte-parole de l’AFP, le Dr Malick Diop, Directeur Général de l’ASEPEX (Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations).

Les alliés du Président Macky Sall vont lui tourner le dos à la veille des élections locales. La grande coalition qui l’a porté au pouvoir va exploser car ses souteneurs veulent aussi avoir leurs quotas de conseillers municipaux et départementaux. Le Président qui a flairé le coup va s’engouffrer dans le monde rural pour maximiser ses chances après son discours guerrier au lendemain des émeutes qui ont fait plusieurs morts au Sénégal.

En 2022, le président Macky Sall connaitra réellement ses véritables alliés. Les partis au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar vont s’entredéchirer pour garder la capitale sénégalaise qui est la région la plus stratégique. Les gens du « Macky » vont-ils affronter leurs anciens compagnons pour les locales ? 2022 nous édifiera.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru