Élections municipales…Que mijote Bougane pour la ville de Dakar ?

A la suite de la naissance de la grande coalition Gueum Sa Bopp dirigée par le Président Bougane Gueye Dany composée des partis politiques tels que : le parti pour la rupture, l’union pour la Restauration des Valeurs, Daj Deup, le parti pour la nouvelle génération, le parti Alliance locale pour le Sénégal, la convergence Deugou Dieuf, le parti du Dialogue fraternel pour la paix, le parti Fülla ak fayda FDFP, le parti de l’union patriotique Beug sa rew, ainsi que 13 mouvements et 12 Personnalités de la classe politique sénégalaise, Bougane a envoyé une forte délégation du Mouvement Gueum Sa Bopp s’est rendue ce mardi auprès de la communauté leboue dirigée par son Directeur de Cabinet.

Une rencontre qui s’est tenue au Pintch qui se situe à Ouakam. Une visite bien appréciée par les dignitaires Lebous. Ces derniers n’ont pas d’ailleurs manqué de manifester toutes leurs considérations au Président Bougane Gueye Dany non sans rappeler qu’ils l’attendent en grande pompe lors d’une grande visite prévue la semaine prochaine.

« À tout seigneur, tout honneur », un adage bien suivi par la délégation dépêchée par le leader de la philosophie Gueum Sa Bopp qui s’est rendue à Ouakam.

Il faut rendre à chacun ce qui lui est dû, selon son rang, son mérite, sa fonction qui correspondent à sa valeur.

Une démarche bien accueillie par la collectivité leboue de Ouakam dont les « Ndeye Dji Rew », Saltigué et autres qui ont reçu cette illustre délégation composée du Directeur de Cabinet du président Bougane Gueye, Dr Mohamed Diallo, Cheikh Samb de Ngor, Karim Ndiaye, Mohamed Gueye, Ousmane Ndoye, Aïda Samb et de Bougouma Seye.

Selon la communauté leboue de Ouakam, Bougane Gueye Dany reste une personnalité qui a sa place dans ce pays mais surtout dans la capitale Dakarois. « Nous voyons les actes qu’il pose pour aider les Dakarois. Nous sommes vraiment content de ce geste en envoyant une délégation chez nous. C’est un acte fort et respectueux que nous saluons à sa juste valeur. Et nous lui disons que tout acte qu’il souhaite poser à Dakar, il doit nous tenir informer et on verra ce qu’on pourra faire Inchallah » , note t-on.

Prenant la parole, le Directeur de cabinet du président Bougane Gueye est revenu sur l’objet de cette visite de courtoisie ordonnée par le Président Bougane. « Je suis venu solliciter des prières pour le Président Bougane Gueye Dany. Par ma voix, le président Bougane m’a confié qu’il compte faire des actions dans les 19 communes du département de Dakar et environs. Dans les jours à venir, le président Bougane Gueye Dany viendra vous rendre une visite de courtoisie à votre convenance », déclare-t-il.

Un appel bien reçu par la collectivité leboue. Cette dernière a d’ailleurs formulé des prières à l’encontre du leader de Gueum sa Bopp, Bougane Gueye Dany avant d’annoncer qu’il attendent avec impatience la visite annoncée du Bougane Gueye Dany chez eux.

À noter aussi qu’une rencontre à huit clos s’est tenue entre la délégation du président Bougane Gueye Dany et certains dignitaires de la communauté leboue de Ngor et Ouakam.