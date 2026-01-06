Electrification rurale : Thierno Alassane Sall poursuit sa tournée…à Birkilane

Le député Thierno Alassane Sall a vivement dénoncé ce qu’il qualifie de grave scandale financier de 37 milliards de FCFA impliquant l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) et l’entreprise espagnole AEE Power EPC. Dans le cadre de cette affaire, il a effectué une tournée de terrain dans la région de Kaffrine, notamment dans les villages de Yalale Diacké, Sombe Diacké et Beussal Wolof dans le département de Birkilane, afin d’évaluer l’état réel des projets d’électrification rurale annoncés.

Accompagné du député Adama Diallo et du chroniqueur Abdou Nguer, Thierno Alassane Sall a affirmé que plusieurs localités du département de Birkilane n’ont toujours pas accès à l’électricité, malgré les importants financements mobilisés. Selon lui, les 37 milliards de FCFA décaissés par la banque Santander n’ont produit aucun impact visible sur le terrain. « Il s’agit de ressources publiques. Il est inacceptable que des populations soient privées d’un droit aussi fondamental que l’accès à l’électricité », a-t-il déclaré.

Le parlementaire a également regretté l’absence de ses collègues de la majorité parlementaire, qu’il avait invités à prendre part à cette tournée. Une attitude qui, selon lui, traduit un manque d’intérêt pour la transparence et la reddition des comptes dans la gestion des finances publiques. Il accuse par ailleurs les autorités en place de vouloir minimiser, voire étouffer, cette affaire auprès de l’opinion publique.

Thierno Alassane Sall a interpellé le Directeur général de l’ASER, Jean Michel Sène, sur l’utilisation des fonds destinés à l’électrification rurale. Il exige des explications claires et appelle l’État à situer les responsabilités et à sanctionner les auteurs de ce qu’il considère comme un détournement grave de ressources publiques.

Pour rappel, les localités concernées par ce programme d’électrification se trouvent dans les régions de Kaffrine, Kédougou, Louga, Saint-Louis et Tambacounda. Le projet devait permettre l’électrification de 1 740 villages, un objectif qui, selon Thierno Alassane Sall, est loin d’être atteint. Déterminé, il a promis de poursuivre ses dénonciations jusqu’à ce que toute la lumière soit faite sur ce dossier. « C’est le scandale des scandales », a-t-il martelé.