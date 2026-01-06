LP de Farba Ngom : La Cour suprême va statuer le 12 janvier

La chambre pénale de la Cour suprême du Sénégal va statuer le 12 janvier 2026 sur la demande de libération sous caution de Farba Ngom, en ce qui concerne «essentiellement» les rapports médicaux des experts qui ont conclu que l’état de santé du prévenu «est incompatible avec la vie en milieu carcéral».

Selon «Les Echos», dans l’édition de ce mardi, les arguments de la défense reposent sur les conclusions de quatre (04) experts médicaux, dont un cardiologue et un urologue, qui ont tous estimé que l’état de santé de Farba Ngom est «critique».

Placé sous mandat de dépôt le 27 février 2025 pour «blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs», après des transactions suspectes de 125 milliards FCFA, Farba Ngom a vu la justice rejeter plusieurs de ces demandes de libération sous caution. Depuis lors, sa famille politique (APR, opposition) et certains membres de la société civile appelle à sa libération, invoquant «un état de santé fragile».