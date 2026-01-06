L’affaire Soya Diagne devant la chambre d’accusation le 13 janvier

La chambre d’accusation examinera, le mardi 13 janvier 2026, l’appel formulé contre l’ordonnance d’assignation à résidence sous surveillance électronique visant le journaliste Soya Diagne.

Selon les informations de Seneweb, ses avocats, Maitres El Hadj Amadou Sall, El Hadj Omar Youm, Alioune Badara Fall et Cie, ont confirmé la tenu de l’audience à 9 h.

Soya Diagne a été placé, le 16 octobre 2025, sous mandat de dépôt par le doyen des juges d’instruction du tribunal de Dakar. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et discours contraires aux bonnes mœurs.

Le 17 décembre, le juge d’instruction lui avait accordé une mise en liberté provisoire sous bracelet électronique. Mais le ministère public s’est opposé à cette décision. La chambre d’accusation va trancher mardi prochain.

