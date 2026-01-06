Diplomatie : le Président Diomaye appelle au dialogue et au multilatéralisme face aux crises mondiales

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé, au Palais de la République, la cérémonie traditionnelle de présentation des vœux de Nouvel An du Corps diplomatique accrédité à Dakar. Une rencontre solennelle au cours de laquelle le Chef de l’État a livré une analyse approfondie de la conjoncture internationale et réaffirmé les orientations majeures de la diplomatie sénégalaise.

S’adressant aux chefs de mission diplomatique et aux représentants des organisations internationales, le Président de la République a dressé un constat lucide des turbulences qui affectent l’ordre mondial. Il a évoqué, entre autres, la persistance des conflits armés, la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel, les effets du dérèglement climatique et la fragilisation croissante du multilatéralisme.

Face à ces défis, le Chef de l’État a réaffirmé l’attachement constant du Sénégal aux principes du dialogue, de la concertation et du respect du droit international. Il a, dans le même temps, rejeté toute logique d’unilatéralisme ou de domination fondée sur le seul rapport de force, appelant à des solutions collectives et inclusives aux crises contemporaines.

Le Président de la République a également renouvelé l’appel du Sénégal à une action impartiale et équitable de la communauté internationale en faveur de la paix, de la justice et de la dignité humaine. Il a souligné l’importance de l’égale dignité des cultures et des civilisations comme socle indispensable à une coexistence pacifique entre les peuples.

Abordant l’agenda diplomatique de l’année 2026, le Chef de l’État a mis en exergue plusieurs grands rendez-vous internationaux que le Sénégal s’apprête à accueillir. Il s’agit notamment de la réunion de haut niveau préparatoire à la Conférence des Nations Unies sur l’eau, de la 10ᵉ édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, ainsi que des Jeux Olympiques de la Jeunesse, premier événement olympique jamais organisé sur le continent africain.

Le Président de la République a salué l’accompagnement constant des partenaires du Sénégal et réaffirmé l’ouverture du pays à une coopération fondée sur l’amitié, le respect mutuel et la solidarité. Il a enfin adressé ses vœux de paix, de santé et de plein succès aux membres du Corps diplomatique dans l’accomplissement de leurs missions respectives.