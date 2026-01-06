CAN 2025 : L’Algérie arrache son billet pour les quarts face à la RD Congo

L’Algérie a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en venant à bout de la République Démocratique du Congo (1-0 a.p.), mardi soir au stade Moulay El Hassan de Rabat.

Le duel entre les Fennecs de Riyad Mahrez et les Léopards de Chancel Mbemba était annoncé comme l’un des chocs majeurs de ces huitièmes de finale. Et il a tenu toutes ses promesses. Longtemps indécis, le match s’est joué au bout du suspense, dans une atmosphère électrique.

Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers une séance de tirs au but, Adil Boulbina a délivré l’Algérie à la 119e minute d’une frappe splendide, offrant une qualification arrachée dans la douleur mais riche en émotion.

Grâce à ce succès, les hommes de Djamel Belmadi poursuivent leur aventure et retrouveront le Nigéria en quarts de finale. Un nouveau choc en perspective, face à une équipe nigériane qui s’annonce redoutable.