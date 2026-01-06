«Simol» : Le ministre de l’Intérieur met en garde les lutteurs

Un récent gala de lutte tenu à l’arène nationale a été marqué par un regain de violences, poussant le ministre de l’Intérieur à réagir fermement.

Le phénomène dit “Simol”, ces vols collectifs commis par des groupes lors du passage de convois, a refait surface avec l’ouverture de la nouvelle saison. Le week-end dernier, plusieurs agressions ont été signalées près de l’arrêt Dial Mbaye, non loin de l’arène nationale. Les images diffusées sur les réseaux sociaux ont provoqué l’indignation et conduit à l’interpellation d’un lutteur, Abdou Lô Sène, placé en garde à vue.

Face à cette recrudescence d’actes violents, le ministre de l’Intérieur a annoncé des mesures ciblant directement les acteurs de la lutte. “J’ai donné des instructions concernant ces agressions de masse qui surviennent lors des combats. J’ai demandé au gouverneur de Dakar de convoquer l’ensemble des acteurs de la lutte afin de leur rappeler leurs responsabilités sécuritaires, qui précèdent celles de l’État. Si la situation perdure, nous n’excluons pas la suspension de la saison. Désormais, les lutteurs eux-mêmes seront sanctionnés dès qu’un ‘Simol’ est constaté, car ils se connaissent entre eux”, a-t-il déclaré.