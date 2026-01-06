Keur Massar : 15 personnes arrêtées dont Bineta mécanicienne

La Brigade territoriale de Keur Massar a mis la main sur quinze individus impliqués dans une rocambolesque affaire de débauche, drogue et violences. Parmi eux figure B. Sarr, connue sous le surnom de Bineta mécanicienne. Les mis en cause ont été présentés au procureur Saliou Dicko, en charge du parquet de Pikine-Guédiawaye, pour des faits allant de l’association de malfaiteurs au détournement de mineurs, en passant par la détention d’armes blanches et l’exploitation illégale d’un appartement meublé.

Selon les informations rapportées par Seneweb, tout a commencé lorsqu’un groupe de jeunes, dont certains mineurs, a loué un appartement meublé situé au quartier Diaksao. La location, conclue auprès du pharmacien O. Diallo, avait été assurée par M. Ndiaye, 21 ans, pour la somme de 40.000 francs CFA par jour.

Les premiers occupants – un menuisier de 17 ans et deux jeunes filles – se sont installés avant l’arrivée du reste du groupe. Le lendemain, Aïda Diop, 21 ans, a utilisé le téléphone de son amie pour commander de la drogue MD-MA. La transaction, réglée via Wave pour 10.000 francs CFA, a tourné court : le livreur a remis du bicarbonate de soude à la place de la substance attendue.

Constatant l’inefficacité du produit, Aïda a annulé son paiement. Le livreur, O. Bampoki, accompagné de son ami F. Mbow, s’est alors présenté sur les lieux armé de couteaux. Une violente altercation a éclaté dans l’appartement, obligeant les gendarmes à intervenir.

Alertés le 2 janvier 2026 vers 16 heures, les agents de la Brigade territoriale ont procédé à l’interpellation de tous les protagonistes, à l’exception du livreur surnommé Tiak-Tiak, qui a pris la fuite.

Parmi les quinze personnes placées en garde à vue figurent des élèves, étudiants, artisans et commerçants, âgés de 16 à 49 ans. On retrouve notamment O. Bampoki (21 ans), F. Mbow (20 ans), I. Diouf (16 ans), A. Mboup (20 ans), S. Sonko (20 ans), O. Loum (17 ans), A. Mbengue alias Papa (20 ans), F. Diop (21 ans), Aïda Diop (21 ans), D. Basse (18 ans), A. Souaré (21 ans), M. Ndiaye alias Mathiou (21 ans), le pharmacien A. O. Diallo (49 ans), O. Diallo (21 ans) et enfin B. Sarr alias Bineta mécanicienne (22 ans).

Les investigations ont révélé que M. Ndiaye, à l’origine de la location, entretenait des relations intimes avec des partenaires féminines. Des vidéos retrouvées dans son téléphone montrent des gestes affectifs et des échanges amoureux. Le gérant de l’appartement, quant à lui, n’a pas respecté ses obligations de contrôle des locataires, tandis que le propriétaire exploitait son bien sans autorisation officielle.

Les quinze personnes arrêtées ont été déférées au parquet pour répondre des multiples infractions relevées.