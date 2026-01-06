CAN 2025 : La Côte d’Ivoire surclasse le Burkina Faso et file en quarts

Les Éléphants n’ont laissé aucune chance aux Étalons. Mardi 6 janvier, à Marrakech, la Côte d’Ivoire s’est imposée avec autorité face au Burkina Faso (3-0) en huitièmes de finale de la CAN 2025. Cliniques devant le but (4 tirs cadrés, 3 buts) et solides derrière (seulement 2 tirs cadrés concédés), les hommes d’Émerse Faé poursuivent leur route et défieront l’Égypte, tombeuse du Bénin, samedi pour une place en demi-finale.

Dès l’entame, les champions en titre ont imposé leur rythme. Sur le côté gauche, Diomandé multiplie les accélérations et met la défense burkinabè sous pression. À droite, Amad Diallo, l’attaquant de Manchester United, se montre tout aussi remuant : sa première tentative frôle le poteau de Koffi (8e).

La récompense arrive rapidement. À la 20e minute, Guessand lance Amad Diallo dans la surface. Profitant d’un cafouillage, il pique son ballon au-dessus du gardien pour ouvrir le score (1-0). Dix minutes plus tard, Diomandé manque de peu le cadre, mais revient à la charge deux minutes plus tard : servi par Amad, il trompe Koffi d’un tir croisé (2-0, 32e). Le Burkina tente de réagir par Ouattara, dont la frappe s’écrase sur le poteau (41e).

Au retour des vestiaires, les Ivoiriens continuent de dominer. Guéla Doué, défenseur de Strasbourg, se signale sur coups de pied arrêtés (56e, 59e). Les Étalons, eux, insistent par Ouattara, qui oblige Fofana à un arrêt décisif (62e). Mais la Côte d’Ivoire reste dangereuse : Oulaï remonte tout le terrain et sert Amad, stoppé par Koffi (75e).

La sentence tombe en fin de match. Entré quelques minutes plus tôt, Bazoumana Touré s’offre un rush solitaire et scelle la victoire d’un tir au premier poteau (3-0, 87e).

Les Éléphants, champions en titre, confirment leur statut et peuvent savourer avant de se tourner vers leur prochain défi : l’Égypte, réputée pour sa défense de fer.