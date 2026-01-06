Fin de la CAN pour le RDC : le retour des «actifs» en club (Par Dr. Mohamed Diallo)

Dès ce soir, le cadre juridique bascule. Selon l’Annexe 1 du RSTJ (Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs), la FECOFA dispose de 24h pour libérer les joueurs.

Mais attention à la problématique relative au transfert de risques.

En quittant la bulle de la sélection, les joueurs sortent du Programme de Protection des Clubs de la FIFA.

Pour les clubs européens, chaque minute compte pour récupérer des joueurs physiquement entamés mais administrativement disponibles.

Un retour précoce est une aubaine tactique pour les clubs, mais un défi pour les services médicaux qui doivent gérer le contrecoup psychologique et physique d’une élimination.

Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance.

Dr. Mohamed Diallo