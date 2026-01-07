Le régime sur le terrain…La stratégie de proximité du tandem Diomaye-Sonko

L’actualité politique au Sénégal est marquée par une présence accrue de l’exécutif au plus près des réalités rurales et régionales. En l’espace de quelques jours, le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier Ministre Ousmane Sonko ont sillonné le pays, de la Casamance au Bassin Arachidier. Cette simultanéité des déplacements n’est pas fortuite ; elle illustre une volonté manifeste de rompre avec la gestion bureaucratique pour adopter une « stratégie du terrain », où la décision politique se confronte directement aux défis de l’exécution.

Au sud du pays, le Chef de l’État a clôturé, le 25 décembre dernier, une tournée de cinq jours riche en symboles et en annonces concrètes. En visitant la Casamance, région meurtrie par quatre décennies de velléités indépendantistes, Bassirou Diomaye Faye a voulu marquer une rupture. L’enjeu n’est plus seulement sécuritaire, mais résolument économique et social. Le plan « Diomaye pour la Casamance », doté d’une enveloppe de 54 milliards de francs CFA, entre désormais dans sa phase active de réalisation, transformant les promesses électorales en chantiers visibles.

Le bilan d’étape dressé par la présidence est encourageant, bien que les défis demeurent immenses. Sur les financements prévus, 20 milliards de francs CFA ont déjà été mobilisés, permettant notamment le retour de 1 200 ménages déplacés dans leurs localités d’origine au cours de l’année 2025. Ce processus de normalisation, piloté par l’ANRAC, reste toutefois tributaire de l’impératif du déminage. Avec encore 1,3 million de mètres carrés de terres infestées selon le CNAMS, la reconquête des sols agricoles demeure le préalable indispensable à une paix durable et à l’autonomie alimentaire de la région.

Parallèlement à la reconstruction sociale, le désenclavement et l’éducation constituent les deux autres piliers de l’offensive présidentielle au Sud. À Ziguinchor, la pose de la première pierre d’un campus moderne de 10 hectares et le lancement des travaux de bitumage d’un axe routier stratégique vers la frontière bissau-guinéenne témoignent d’une ambition de modernisation. L’objectif est clair : faire sortir la Casamance de son statut de « région éternellement prioritaire » pour l’intégrer pleinement dans les circuits d’échanges sous-régionaux et nationaux.

Après que le Président s’activait au Sud, le Premier Ministre Ousmane Sonko investissait, ce lundi 5 janvier, la région de Kaolack. Ce déplacement, dédié au suivi de la campagne de commercialisation de l’arachide, souligne l’importance vitale de cette filière pour l’économie nationale. Accompagné d’une délégation ministérielle étoffée, le chef du Gouvernement a multiplié les haltes, du point de collecte de Kaolack à la localité de Ndiaffate, pour s’assurer que les directives étatiques sont appliquées avec rigueur sur le terrain.

L’annonce phare de cette tournée reste l’augmentation drastique des volumes d’achat de la SONACOS. Sous l’impulsion du Premier Ministre, la société nationale a reçu instruction de porter ses collectes à 450 000 tonnes, contre 250 000 initialement prévues. Cette mesure de soutien vise directement à sécuriser les revenus des producteurs et à stabiliser le marché intérieur face aux fluctuations et à la spéculation. En s’adressant directement aux paysans, Ousmane Sonko réaffirme que le monde rural est le véritable moteur de la souveraineté économique prônée par le nouveau régime.

Cette méthode de gouvernement, caractérisée par une immersion fréquente hors de la capitale, semble être la signature du tandem exécutif. En se rendant dans les points de collecte ou sur les chantiers de reconstruction, les dirigeants cherchent à court-circuiter les lenteurs administratives et à restaurer un lien de confiance avec les populations. Pour le pouvoir en place, la légitimité ne se puise plus seulement dans les urnes, mais dans la capacité à démontrer que chaque franc investi produit un changement tangible dans le quotidien des Sénégalais.

Cependant, cette stratégie du terrain impose une pression constante sur les ministères techniques et les directions générales. Le passage des ministres de l’Agriculture, de l’Industrie et du Commerce à Kaolack n’était pas qu’une escorte protocolaire ; il s’agissait d’une mise en demeure de résultats. Le Gouvernement affiche une détermination sans faille à répondre aux préoccupations paysannes, considérant l’arachide et l’aménagement du territoire comme les leviers essentiels d’un développement endogène et équilibré.

Entre la consolidation de la paix en Casamance et la redynamisation du bassin arachidier, le régime de Bassirou Diomaye Faye joue sa crédibilité sur sa capacité de mise en œuvre. La transformation systémique promise lors de l’alternance de 2024 passe par ces succès locaux et sectoriels. Si les chantiers sont lancés et les financements en partie mobilisés, l’opinion publique restera attentive à la pérennité de ces actions, pour que ces tournées ne soient pas de simples parenthèses de communication, mais le prélude à une émergence réelle.

