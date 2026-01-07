Pour sauver leur chien…une mère et son enfant tombent dans l’eau glacée d’un canal

Les faits se sont déroulés lundi en fin d’après-midi à Toul, en Meurthe-et-Moselle.

Une femme et son fils de 2 ans se promenaient lorsque leur chien a chuté dans le canal de la Marne au Rhin.

En tentant de sauver leur animal de compagnie, la mère et l’enfant sont tombés à leur tour dans l’eau glaciale.

La maman s’est précipitée pour venir en aide à son chien et a demandé à son enfant de rester éloigné. Mais ce dernier l’a suivie.

Deux pompiers ont plongé dans l’eau pour les secourir, avec l’aide de cinq adolescents qui passaient par là. La mère était en état en hypothermie, tout comme les secouristes.

La femme a été hospitalisée. L’enfant a été transporté en urgence absolue au CHRU de Brabois, à Vandœuvre-lès-Nancy. Son pronostic vital est engagé. Le chien est décédé.

Source : F D