Il agresse son ex-femme et ses deux fils à coups de marteau

Le 27 décembre, un homme de 54 ans est venu devant le domicile de son ex-femme à Creil, dans l’Oise.

Il a brisé à coups de marteau toutes les vitres de sa voiture, avant de prendre la fuite. La scène a été filmée par la vidéosurveillance de la ville.

Le quinquagénaire a récidivé la nuit du Nouvel An. Il s’est de nouveau présenté devant l’immeuble de son ancienne conjointe, ivre et toujours armé d’un marteau.

Les deux fils de l’ex-épouse, qui réveillonnaient avec leur mère, ont tenté de le désarmer. En vain. L’un d’eux s’est pris plusieurs coups de marteau au bras et à la jambe.

Les policiers, arrivés sur le lieux, ont interpellé le père de famille.

Placé en garde à vue, le suspect a traité son ex-femme de « sale chienne ». Au Tribunal de Senlis, cette dernière a expliqué avoir subi pendant 20 ans des violences de la part de son ex-mari : nez cassé, dos brisé….

Elle n’a jamais osé déposer plainte de peur de représailles sur ses enfants qui eux aussi étaient maltraités.

Le prévenu, déjà connu des services de police, a été condamné à 5 mois de prison ferme.

Source : F D