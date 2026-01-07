Mairie Dakar : Ce n’est pas encore fini entre Barthélémy Dias et Abass Fall

Alors que le dossier semblait définitivement classé après l’installation de Abass Fall (PASTEF) à la mairie de Dakar en août dernier, un nouveau front judiciaire s’ouvre. Ce jeudi 8 janvier, la Chambre administrative de la Cour suprême examinera un recours introduit par Barthélémy Dias, rapporte Les Échos.

Il ne s’agit plus, détaille le journal, de contester la condamnation pénale de l’ex-édile, mais d’attaquer la régularité de la procédure administrative. Barthélémy Dias conteste l’arrêté du préfet de Dakar qui l’avait déclaré démissionnaire d’office de son mandat de conseiller, entraînant ainsi sa révocation. Ses avocats, cités par la même source, plaident l’excès de pouvoir, estimant que l’autorité administrative a outrepassé ses prérogatives.

Bien que la haute juridiction ait rejeté un premier pourvoi en septembre dernier, l’issue de cette nouvelle procédure est scrutée de près : un verdict favorable à Dias provoquerait un véritable séisme institutionnel à l’Hôtel de ville, théorise Les Échos.