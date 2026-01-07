Pour payer la scolarité de son fils…il soustrait 40.500 et écope de trois mois ferme

Pour faire face aux frais de scolarité de son fils inscrit dans une école privée, S. Ba, 54 ans, a mis en place un stratagème frauduleux qui l’a conduit devant la justice. Les faits ont été exposés lors d’une audience à laquelle a assisté L’Observateur.

Se présentant comme un grossiste en foin, le quinquagénaire a abordé A. Dieng, un charretier de 22 ans. Après avoir gagné sa confiance, il l’a conduit devant l’établissement scolaire fréquenté par son fils, se faisant passer pour un employé des lieux. Prétextant un besoin de monnaie sur des billets en euros, il a convaincu sa victime de lui remettre la somme de 40 500 F CFA, correspondant à sa recette, avant de prendre la fuite.

Rapidement interpellé à Malicounda, S. Ba a reconnu les faits sans détour à la barre. Selon L’Observateur, repris par le quotidien du Groupe futurs médias, il a expliqué avoir agi sous la pression de graves difficultés financières, affirmant que son unique objectif était de régler la mensualité scolaire de son enfant.

Malgré l’émotion suscitée par ses explications, la justice est restée ferme. Reconnu coupable de vol, S. Ba a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Mbour à trois mois de prison ferme. Il devra également rembourser intégralement les 40 500 F CFA soustraits et verser 20 000 F CFA de dommages et intérêts à la partie civile, précise la même source.